Anderlecht-bestuur zoekt, Frutos hoopt, fans steunen: de nieuwe T1 gaat zich niet zomaar neervlijen

Frutos stond voor zijn vuurdoop en liet daarin zien dat hij wel 'ballen aan zijn lijf' heeft. Een systeem veranderen als je 24 uur had om dat er in te pompen, is immers niet zo evident. Maar Frutos wil langer dan vier matchen aan het roer staan bij paars-wit. En dan moet hij risico's nemen...

Nee, Frutos gaat niet zomaar veranderen tegen zaterdag. Woensdag wou hij de basis leggen voor de rest van zijn regeerperiode, hoe kort die ook moge zijn. Hij wil zichzelf niets te verwijten hebben als het Anderlecht-bestuur toch nog een nieuwe trainer aanstelt. En dat zijn ze nog steeds van plan, daar zal de flauwe prestatie van woensdagavond geen verandering in gebracht hebben.

Frutos zal alles op alles zetten de komende weken...

Het enige wat de ambitieuze Frutos op dit moment voor zich heeft spreken, is zijn positieve communicatie voor en na de match. Duidelijk, helder en zonder zich te verstoppen. Enorm populair ook bij de supporters... Maar die willen hun idool zich ook niet zien verbranden aan de hete materie die Anderlecht op dit moment is.

Bij het bestuur zit er nog steeds in het hoofd dat ze op dit moment een ervaren coach nodig hebben. Waarin ze waarschijnlijk geen ongelijk hebben, maar ze zitten ook met de brandende ambitie van de Argentijn, die in zijn hoofd heeft gestoken dat dit zijn moment is.

Frutos beseft ook dat het zaterdag in Beveren dan veel beter zal moeten. Hij zal op die drie dagen aanvallende patronen in zijn elftal moeten slepen. Geen sinecure, maar hij wil die uitdaging wel aangaan. Of het een uitdaging is die gedoemd is zonder succes te blijven, valt af te wachten.