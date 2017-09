Relletje in Spanje? Real Madrid-ster haalt na nederlaag tegen middenmoter zwaar uit naar spelleiding (én Barçelona)

Real Madrid kon afgelopen woensdag in eigen huis niet winnen van Real Betis. Het kreeg in de 94e(!) minuut een doelpunt tegen waardoor Betis met de driepunter naar huis kon keren. Grote rivaal FC Barçelona staat, met een knappe 15 op 15, daardoor al 7 punten voor in de competitie. (HIER lees je er meer over)

De Madrileense ster Sergio Ramos verklaarde voor Marca dat hij moeite heeft met enkele scheidsrechterlijke beslissingen. "Ik ben niet verrast dat wij geen strafschoppen krijgen, terwijl Barçelona die wel krijgt", aldus de Spaanse international.

Verder gaf hij aan dat hij met een opgeheven hoofd naar huis kan, want ze hebben alles gegeven om de overwinning binnen te slepen.

"We moeten de koppen bij elkaar steken en aan hetzelfde touw trekken, dat is de sleutel tot succes". "Er komen nog voldoende wedstrijden, dus we moeten ons niet druk maken", besloot de Real Madrid-verdediger.