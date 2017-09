Genk-coach Stuivenberg blikt vooruit naar clash tegen Oostende: "Regelmaat terugvinden"

"Ik ben niet zo heel negatief over de match tegen Cercle", aldus coach Stuivenberg bij KRC Genk TV. "De eerste helft speelden we prima, maar we moesten meer dreiging creëren. We kwamen verdiend op voorsprong, maar we benutten onze kansen niet om de tegenstander helemaal uit te tellen.. Maar we hebben gewonnen en dat is het voornaamste in deze periode."

Nu wacht er een clash tegen het geteisterde KV Oostende. "Zij hebben natuurlijk woensdag ook voor de beker gespeeld. Daarin hebben ze anders gespeeld, met twee spitsen. Maar ik verwacht toch niet veel verrassende dingen. Wij moeten berekend zijn en naar onszelf kijken. Na die gewonnen match tegen Cercle moeten we gewoon de volgende wedstrijd winnen."

'Regelmaat terugvinden'

Na de verloren derby van vorig weekend in Sint-Truiden hoopt de Nederlander de rug te rechten. "We moeten de regelmaat terugvinden en zorgen dat er meer dingen lukken dan mislukken. Het is zaak om die volgende stap te zetten en zaterdag is de ideale kans daarvoor", besluit Stuivenberg.