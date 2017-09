Gevierde ex-international gaat Futsal-team bijstaan als assistent

“Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de nationale ploeg waarvan ik jarenlang ook aanvoerder ben geweest. Futsal is voor mij niet alleen een sport, maar ook een passie”, aldus Karim Bachar in een reactie in een persbericht van de Belgische voetbalbond.

Bachar staat te boek als een icoon in de Futsalwereld en verzamelde meer dan 100 caps voor de Belgische natonale ploeg. Nu wordt hij dus ook een van de assistenten van Luca Cragnaz bij de natonale ploeg van de Belgen.

"Daarnaast zal Karim Bachar samen met Luca Cragnaz en Edward Bzdak het U18-jongensteam voorbereiden richting de Olympische Jeugdspelen 2018 waar Futsal voor het eerst op het programma staat en dat van 6 tot 18 oktober 2018 in Buenos Aires plaatsvindt."