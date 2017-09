Club Brugge op zoek naar koningskoppel: voor wie kiest Ivan Leko?

Jelle Vossen had het al aangegeven na zijn invalbeurt op Roeselare in de beker afgelopen woensdag (dat leest u HIER). De concurrentie is moordend dezer dagen bij Club Brugge in het offensieve compartiment. Met Vossen, Wesley, Dennis en een Diaby terug van weggeweest, beschikt Club dan ook over 4 volwaardige titularissen.

Complementariteit

De ene spits is de andere niet, en gelukkig maar! Een spitsenduo met een sterk balvaste targetspits gekoppeld aan een kwieke pocketspits, die kan profiteren van het beukwerk van zijn spitsbroeder, is in het verleden al vaak een succesvolle combinatie gebleken. Denken we maar aan succesduo's als Koller & Radzinski en Dagano & Sonck.

Wesley en Vossen

Club heeft met Wesley Moraes in die optiek een uniek profiel in zijn rangen. De boomlange Braziliaan is de enige rasechte targetspits in de kern van Club Brugge. De krachtpatser werd in het begin nog al eens een gebrek aan doeltreffendheid verweten. In de 7 wedstrijden die hij dit seizoen speelde, wist hij toch al 3 keer de netten te doen trillen. Benieuwd of hij deze lijn verder kan doortrekken...

Jelle Vossen kan ook die rol vervullen, maar voelt zich toch meer in zijn sas als hij kan zwerven rond een diepe spits. Michel Preud'homme speelde hem vorig jaar meestal uit als de enige diepe aanvaller in zijn 4-3-3 systeem. Daar speelde hij zeker zijn matchen, getuige ook zijn statistieken. Zijn beste periodes kende hij misschien wel met een spitsmaatje. Denk maar aan Ogunjimi en Benteke bij Racing Genk.

Snelheidsduivels

Diaby en Dennis leunen qua type dichter tegen mekaar aan. Beide spitsen kunnen met hun snelheid en diepgang een verdediging ontwrichten. Bij Emmanuel Dennis oogt het allemaal wat spectaculairder met zijn splijtende individuele acties. Diaby heeft echter zijn torinstinct al bewezen in het seizoen 2015-2016, toen hij 19 goals in 35 matchen wist te scoren. Dit seizoen moet de Franse Malinees bewijzen dat hij helemaal terug is...

In de wedstrijd op Roeselare vormde de tandem Wesley-Dennis het aanvalskoppel. Benieuwd voor welke combinatie Ivan Leko komende zondag kiest op het veld van Charleroi.