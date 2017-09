Analyse: VIDEOANALYSE: De match van Frutos onder de loep: intenties zijn goed, maar...

door Johan Walckiers

door

Nicolas Frutos heeft goeie intenties met Anderlecht, maar kan hij er ook meer animo inkrijgen?

De eerste match van Nicolas Frutos had wel heel wat elementen waarover kon nagepraat worden. Naast het systeem was er vooral de wil om aanvallend voetbal te spelen... "Maar dat kwam er nog niet uit, zien of hij dat de volgende dagen er wel kan inkrijgen."