Vanhaezebrouck blaast loftrompet over één speler in het bijzonder: "Dat zijn toppers!"

"Als je ziet hoe Milicevic presteerde tegen Geel. Hij was de beste man op het veld. Hij scoorde 3 goals, hij trekt de groep vooruit en neemt zijn verantwoordelijkheid op. Ook tegen KVO stond hij er voor ons."

"Milicevic is de man die heel vaak cruciaal is voor ons op beslissende momenten. Hij speelt zijn rol in belangrijke matchen. Hij kan met druk omgaan en wordt zelfs beter als de druk groter wordt. Dat zijn voor mij de toppers", klinkt het vol lof bij Vanhaezebrouck.