'Foute Vriend' Begijn heeft er een goed oog in voor de komst van Anderlecht: "Ik zag Morioka al dingen doen, waarbij ik haleluja riep"

De komedian en sinds kort ook auteur (onlangs schreef hij het boek De Ronde van Begijn) is daarnaast ook nog eens supporter van Waasland-Beveren. Vorig seizoen maakte hij zelfs nog deel uit van het 'We Beleve Team' van de Waaslanders. "Maar het liefst sta ik nog in 'de E'. Daar geniet ik echt van", lacht Begijn.

En hij dicht zijn ploeg wel grote kans toe. "Volgens mij gaan ze winnen vanavond! Normaal gezien ben ik altijd maar gematigd positief. Het probleem bij Waasland-Beveren is altijd dat ze een solide kern willen uitbouwen, maar als kleine club is dat zo moeilijk. En alle supporters die nog de tijd van de bekerwinst met Beveren meemaakten, veren al recht als het ietwat goed gaat."

Morioka

Gematigd positief, maar alle signalen zijn er toch wel voor een goed seizoen. Met één uitblinker. "Die Morioka ja. Een schitterende speler. Ik heb die al dingen zien doen, waarbij ik zelf haleluja begon te roepen. Ik had het wel moeilijk toen 'den Indiaan' (Stijn Vreven) vorig seizoen vertrok. Maar Clement doet het ook wel heel goed."