"Een punt van goudwaarde" voor KV Oostende

"Dit punt is goud waard", klonk Bjelica tevreden. "Het is een wedstrijd die beide kanten kon opgaan, wij hadden nog mogelijkheden om de 1-2 te scoren."

Zo was er een mooie mogelijkheid voor Bjelica zelf, maar Vukovic pakte uit met een geweldige voetreflex. "Ik dacht dat die bal binnen ging, maar de doelman hield hem nog op miraculeuze wijze tegen."

"We mogen uiteindelijk wel tevreden zijn met wat we op het veld getoond hebben. Het gaat de goede kant op. Nu moeten we ervor zorgen dat we zo snel mogelijk uit die onderste zone van het klassement weggeraken. Volgende week willen we onze eerste overwinning pakken."