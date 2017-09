Zwaar teleurgestelde Stuivenberg: "Moeilijk om een stap vooruit te zetten met elkaar"

"De teleurstelling is heel groot", stak de Genkse oefenmeester van wal. "Het is moeilijk tegen een team dat met 11 op de eigen helft speelt, maar onze eerste helft was goed. We konden enkele keren voor gevaar zorgen en het was mooi dat we voor de pauze op voorsprong klommen."

Maar tijdens de tweede helft liep het voor geen meter meer. "Het verschil tussen onze eerste en tweede helft was heel groot, dat is een teleurstelling. Op deze manier wordt het moeilijk om een stap vooruit te zetten met elkaar."