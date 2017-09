Kevin De Bruyne kon superster overtuigen voor Manchester City te tekenen ... tijdens dopingcontrole!

Het begon allemaal na de ongelofelijke 5-3 overwinning van Manchester City tegen Champions League-revelatie AS Monaco. De Fransman en de Belg moesten beiden na de wedstrijd op dopingcontrole.

"Ik kreeg er de kans om enorm veel vragen te stellen aan Kevin. Hij kon me echt overtuigen. Op dat moment was ik er van overtuigd dat ik ooit voor Manchester City zou spelen", aldus de Franse verdediger.

Productief plasje...

Op een bepaald moment vroeg De Bruyne nog vlakaf wanneer de Fransman bij City zou komen spelen. "Vanaf ze me vragen", grapte Mendy. KDB was er zich op dat moment wellicht niet van bewust dat hij een essentiële rol speelde bij de transfer van Mendy. Enkele weken later tekende de Fransman al bij de Citizens.