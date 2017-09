OHL leeft toe naar topper tegen Beerschot-Wilrijk: "Meer durf tonen en voetballen"

"Het is nog altijd wat zoeken, maar het gevoel op het veld is dat het match per match beter wordt", vertelt Persoons. "Hopelijk kunnen we dat zondag ook tonen", doelt Persoons op de competitiewedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk. "Dat is toch wel een heel belangrijke match."

Toch verliep het tegen STVV zeker in de eerste helft stroef. Er werden wel nog verlengingen afgedwongen waarin de Leuvenaars met 9 spelers nog terugkwamen tot 2-2. Het verdict was uiteindelijk 4-2 voor STVV.

"In de eerste helft kunnen we ons dat niet permitteren. We moeten meer durf tonen en voetballen, want we zijn een ploeg die normaal het spel moet maken. Daar hebben we de kwaliteiten voor. Of het goed komt? Dan komt het zeker goed. Te beginnen nu zondag tegen Beerschot."