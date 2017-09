Man Utd-fans lappen klachten over 'penislied' Lukaku aan hun laars: "We'll sing what we want!"

Er was deze week veel te doen om een liedje over Big Rom. De supporters zongen al enkele wedstrijden over zijn edele delen, en kregen daarvoor een officiële klacht binnen. Lukaku liet zelf ook weten dat het wel goed bedoeld is, maar dat het mag gaan stoppen (lees hier meer).

Maar in Southampton begon het uitvak er gewoon weer aan. Ze begonnen massaal het bewuste liedje te zingen en daarna: 'We're Manchester United, we'll sing what we want!'. De kans is groot dat de club nu een fikse boete zal ontvangen. Wordt vervolgd...

Het gaat over dit liedje: