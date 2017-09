Cercle Brugge wil de rug rechten: "We weten dat we twee keer hebben verloren, maar ..."

"Jammer van dat tegendoelpunt tegen Racing Genk, Pozuelo gaf zelf toe dat het een slechte voorzet was. Ach, ik denk dat ik het wel goed heb gedaan en ik heb zeker genoten van mijn terugkeer onder de lat", aldus Van Damme.

"Na de wedstrijd heb ik nog wat met de familie en vrienden nagekaart, daarna was het belangrijk om meteen rust te nemen. Er komt nog een druk seizoen aan", aldus de doelman die nog aan het herstellen is nadat hij kanker overwon.

Ook met Cercle Brugge ziet hij het overigens wel goedkomen: "Zeker, we hebben nu wel twee keer verloren, maar tegen Tubeke kunnen we het rechtzetten. Dat is een wedstrijd die we absoluut naar onze hand willen zetten, want we geven het zeker nog niet op. Ook niet voor de eerste periode."