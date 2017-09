Jubileum voor Peter Maes - En hij brengt erg goed nieuws voor de fans van Lokeren ...

De oefenmeester van Lokeren hoopt ongetwijfeld zijn jubileum te mogen vieren tegen Standard. Beide ploegen hebben hun start gemist, al lijkt Lokeren sinds de terugkeer van Peter Maes aan de betere hand.

Aan de spirit van Maes zal het alvast niet liggen. "Ik ben nog steeds even gedreven als in mijn beginperiode. Het stemt me tevreden dat ik nog niets veranderd ben tegenover mijn eerste match voor Sporting Lokeren.", sprak hij vol ambitie.

De trainer gaf aan Het Laatste Nieuws aan dat hij een duidelijke visie heeft en de trainer wil op lange termijn gaan werken bij Lokeren. Het lijkt er dus niet op dat Maes zijn geliefde Lokeren meteen gaat verlaten. Goed nieuws dus voor de Lokeren-fans.

Peter Maes kon al enkele fraaie zaken realiseren met Sporting Lokeren. Zijn hoogtepunten waren ongetwijfeld de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League in het seizoen 2014-2015 en het winnen van de beker van België in 2012 en 2014.