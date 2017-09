Clement wil stunten tegen Anderlecht: "Had liever gehad dat ze niet van coach hadden gewisseld"

Philippe Clement ziet het zitten met Waasland-Beveren, zelfs tegen Anderlecht. Vorig seizoen kon er gestunt worden op de Freethiel, ondertussen is het voetbal er onder de nieuwe coach enkel op verbeterd.

"Mijn voetbalfilosofie is duidelijk: ik heb zowel aanvallend als verdedigend alles opgehangen in de kleedkamers, dus de spelers weten perfect wat ik op het veld verwacht", aldus Clement in Het Nieuwsblad.

Toch had Clement toch nog een opvallende boodschap: "Ik had liever gehad dat Anderlecht niet van coach was veranderd. Nu zal er toch een beetje een andere dynamiek zijn ... Maar we gaan uit van eigen kracht en sterkte."