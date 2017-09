Clement kijkt naar ref Dierick, al wil hij dat niet expliciet uitspreken: "Ik ben benieuwd naar de analyses van deze match"

Clement bleef zijn eigen regels trouw. "Toen ik hier trainer werd, heb ik gezegd dat ik niet te veel over zulke fases ging praten. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar de analyses van deze wedstrijd. Het lijkt me wel duidelijk dat bepaalde omstandigheden de wedstrijd beïnvloed hebben."

En voor die omstandigheden was het kijken naar scheidsrechter Christof Dierick en zijn lijnrechters. Leander Dendoncker beging een zuivere penaltyfout op Thelin. En bij de 2-1 was het ook al geen corner. "Het was een hold up, de spelers hadden meer verdiend. Maar ja, die omstandigheden stonden niet aan onze kant. En die waren wedstrijdbepalend."

Klantenbinding

Al keek Clement ook naar zijn eigen ploeg. "Ik ben fier op hen. Nu moeten we enkel efficiënter leren worden. Het was al een groot compliment dat Anderlecht zich aan ons aanpaste. We hebben de mensen iets leuks voorgeschoteld. Het was voor de eerste keer uitverkocht, net als tegen Antwerp. En die mensen zullen na dit wel blijven terugkomen. Dat is ook belangrijk."