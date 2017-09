Dankzij Big Rom blijven de clubs uit Manchester samen op kop, maar Benteke valt geblesseerd uit

Romelu Lukaku is on fire! Hij scoorde tegen Southampton al zijn zesde competitiedoelpunt voor The Mancunians én dat was tevens het enige doelpunt van de wedstrijd. Dus meteen goed voor de drie punten. (bekijk hier zijn doelpunt).

Die andere Belgische spits, Christian Benteke, verging het een stuk minder. Op bezoek bij Manchester City - met regisseur De Bruyne natuurlijk in de basis - werd het een forfaitscore. Nog altijd geen goal dus voor Crystal Palace en tot overmaat van ramp viel Benteke geblesseerd uit na 70 minuten.

Batshuayi pakte in de beker uit met een hattrick en zijn grote concurrent Morata moet gedacht hebben: 'dat kan ik ook'. Tegen Stoke City legde de Spanjaard er eveneens drie in het mandje. Met die van landgenoot Pedro erbij werd het een zware 0-4. Batshuayi en Musonda bleven deze keer op de bank, Hazard deed nog 20 minuten mee.

Tenslotte kreeg Depoitre na zijn knalprestatie van vorige week opnieuw een basisplaats. Tegen het Burnley van Defour kon de Huddersfield-spits het doel echter niet vinden.

Overzicht van de Premier League op zaterdag: