Sterkhouder AA Gent kon afgelopen zomer naar de Premier League: "Everton en Watford wilden me, maar..."

De Kroatische goalie streek pas vorige winter neer in de Arteveldestad. Toch trokken verschillende clubs afgelopen zomermercato al aan zijn mouw. "Vooreerst: ik ben heel gelukkig bij AA Gent. Het is bovendien te vroeg om te zeggen dat ik het hier gezien heb en wil vertrekken - ik ben nog maar een halfjaar in België", vertelt Kalinic in Het Laatste Nieuws.

"Als clubs me willen, moeten ze een bod doen bij meneer Louwagie. Hij zal dan beslissen, want AA Gent is de baas. Heeft Louwagie gezegd dat ik alleen voor meer dan 20 miljoen mag vertrekken? Daar weet ik niets van. Ik hou me daar niet mee bezig, of ik nu 15, 20 of 30 miljoen moet kosten. Da's de job van andere mensen. Mijn taak speelt zich op het veld af. In het strafschopgebied."

Louwagie is de baas

Enkele clubs uit de Premier League wilden hem nochtans wegkapen. "Ik weet wel dat Everton en Watford me wilden, maar ik heb daarover nooit met iemand gesprekken gevoerd. Meer nog, ik heb mijn makelaar zelfs gezegd dat ik zulke dingen niet hoef te weten, want ik heb nog een contract van vier jaar bij AA Gent. Uiteraard droom ik nog steeds van de Premier League, maar ik ga nooit druk leggen op mijn makelaar of club."

"Als Gent me wil verkopen, zal de baas van Gent zeggen dat ik kan vertrekken. Momenteel is het niet zo. Meneer Louwagie benadrukte dat hij me nodig heeft."