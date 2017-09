Youri Tielemans begrijpt dat René Weiler vertrok bij Anderlecht: "Toen al werd hij negatief benaderd"

Tielemans kreeg vorig jaar volop het vertrouwen van Weiler en draaide zijn beste seizoen in zijn nog prille carrière. Verrast dat Weiler wegging bij Anderlecht is hij niet.

"Hij had zoveel kritiek gekregen - iedereen sprak veel te negatief over hem - en ik hoorde dat hij ook in zijn privéleven beledigd is geweest. Het was hem gewoon te veel geworden, hij was het beu. Dan begrijp ik zijn beslissing", vertelt Tielemans in Het Laatste Nieuws. "Als de kritiek zó ver gaat, kan iedereen die beslissing nemen." (mijmert)

Toenemende kritiek

Ook in het begin van vorig seizoen stond de oefenmeester al onder druk. "Weiler was nog maar in Anderlecht of hij werd al negatief benaderd", herinnert Tielemans zich nog goed. "'Wie is hij?' 'Waarom is Anderlecht hem gaan halen?' Als je er dan niet in slaagt om je te kwalificeren voor de Champions League - terwijl Rostov later tegen Bayern München en Atlético bewees dat het een goede ploeg is - en de resultaten zijn niet zo goed, dan weet je dat de kritiek nog zal toenemen."