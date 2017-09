Tielemans is de toekomstige draaischijf in Monaco, maar dat kon voor hetzelfde geld in de Premier League zijn

door Yannick Lambrecht

door

Youri Tielemans bevestigt de interesse van Arsenal

Iedereen had in het begin van de zomer wel verwacht dat Youri Tielemans het Astridpark zou verlaten. Al in mei koos hij voor Monaco, maar dat was vanzelfsprekend niet de enige gegadigde.