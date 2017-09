Dé klassieker van Oost-Vlaanderen: Gent en Lokeren ontmoeten elkaar wéér in de beker

De beker heeft toch wel een speciale betekenis in Lokeren. De feestvieringen na de zeges in het Koning Boudewijnstadion in 2012 en 2014 zijn absolute hoogtepunten in de clubgeschiedenis. Maar daarna ging het wat minder, mede door... AA Gent.

Nog maar eens

In de laatste jaren kwamen de twee rivalen telkens weer tegen elkaar uit en elke keer trokken de Buffalo's aan het langste eind. De Lokerenfans begonnen al te zuchten bij de loting.

12/13: achtste finale: 0-0 (Gent na strafschoppen)

14/15: kwartfinale: 5-1 over twee matchen

16/17: achtste finale 1-0

Over alle competities is het ook Gent dat duidelijk de betere is: In 44 onderlinge duels ging de overwinning 20 keer naar Gent en amper 6 keer naar Lokeren.

Straffer nog: de laatste keer dat Lokeren kon vieren in de derby was in het begin van het seizoen 2010/11. Toen keerden ze op Daknam een 0-2-achterstand nog om naar een 3-2-overwinning.

Deze keer, goeie keer?

Maar nu is het misschien tijd voor revanche. Gent kan na een dramatische start niet anders dan focussen op de competitie om nog play-off 1 te halen, iets waar ze in het Waasland toch minder mee bezig zijn. Hoe dan ook is dit zelfs twee maanden op voorhand een avond om naar uit te kijken.