Veel twijfels bij zijn aanstelling, maar... de hand van Leko wordt zichtbaar: "We zijn heel veel stappen aan het zetten"

Club Brugge kreeg al veel kritiek dit seizoen, ook Ivan Leko omwille van de uitschakeling voor Europees voetbal. Maar de trainer vroeg toen tijd om zijn visie te laten indringen. En tegen Charleroi leek het alsof de puzzelstukjes in elkaar aan het vallen zijn.

"Of dit onze beste wedstrijd van het seizoen was? Zeker één van de beste", knikte Ethan Horvath. "We worden steeds beter en beter. Er zit progressie in. In vergelijking met de Europa- en Champions League matchen is het verschil enorm!", zag ook de doelman.

We zijn heel veel stappen tegelijk aan het zetten

Hij wordt daarin bijgetreden door Hans Vanaken. "We zijn heel veel stappen tegelijk aan het zetten", vond de creatieveling van de ploeg. Hierop kunnen we verder bouwen", zei de middenvelder.

Het laatste woord was aan de architect zelf. "Kijk naar die eerste goal: een fantastische bal van Cools, Vanaken die teruglegt tot bij de vrije spelers en Wesley die scoort. Het geeft zo'n goed gevoel om zaken vanop training in match terug te zien."