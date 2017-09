IN BEELD: De boog kan niet altijd gespannen staan: Duitse kampioenen leven zich uit op Oktoberfest

Vrijdag gaf Bayern nog een voorsprong weg tegen Wolfsburg (2-2), maar in plaats van een straftraining nam Carlo Ancelotti zijn mannen mee naar Oktoberfest. Met enkele ongewone beelden als gevolg.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic had er dit over te zeggen: "Het is heel belangrijk dat de spelers hun hoofd soms kunnen leegmaken." Een opvallende voorbereiding is het zeker. Woensdag staat er een enorm belangrijke en moeilijke verplaatsing tegen PSG in de Champions League gepland.