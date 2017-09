Genk-fans zijn furieus, dit hebben Stuivenberg en spelers daarover te zeggen

"Wij willen bloed, zweet en tranen", scandeerde de Genkse aanhang minutenlang. De spelers stonden erbij en keken ernaar. Niet leuk, maar het begrip voor de onvrede is er wel.

"Ik snap dat de teleurstelling bij de supporters groot is. Bij ons ook", reageert Stuivenberg. "Zij verwachten winst en een ploeg die speelt voor winst. We werken wel hard, maar we forceren te veel."