Essevee likt wonden na gewonnen match in Ghelamco - hersenschudding voor sterkhouder: "Was toch verschieten"

Julien De Sart ging knock-out na een schoudercharge van Franko Andrijasevic, vlak voor de pauze. Uiteindelijk moest hij worden afgevoerd in een ambulance richting het UZ van Gent, op zowat 500 meter van de Ghelamco Arena.

"Het leek eerst niet echt zwaar, maar hij bleek toch echt last te hebben", aldus een bezorgde Sander Coopman. "Het was moeilijk invallen op zo'n moment, maar we hebben het in de tweede helft over de streep kunnen trekken. We hebben een jonge ploeg, maar hebben toch de nodige ervaring laten zien."

Julien De Sart bleek een zware hersenschudding te hebben, al liet Zulte Waregem weten dat er geen breuken werden geconstateerd bij de onfortuinlijke, jonge middenvelder. "We hebben ons systeem wel wat moeten aanpassen na de rust, omdat we enkel nog Doumbia hadden op die plaats en het dus wat anders voetballen werd", gaf ook Michaël Heylen nog aan.