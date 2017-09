Kevin De Bruyne schittert, ondanks mindere statistieken, in zijn nieuwe rol bij Manchester City!

Het gaat goed met het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. In de competitie behaalden ze een knappe 16 op 18. Ze konden al 21 maal raak treffen en doelman Ederson moest zich in de Premier League slechts twee maal omdraaien om een bal uit het doel te vissen.

Een ongelofelijk belangrijke pion in dit hele verhaal is onze eigen Kevin De Bruyne. Coach Pep Guardiola plaatste hem wat lager op het veld, waardoor hij het spel nog meer kan dirigeren. "Als een echte spielmacher", zou Jan Mulder wellicht zeggen.

Hij is een complete speler

Ook tegen Crystal Palace was KDB weergaloos. Zijn statistieken van dit seizoen zijn misschien niet de beste ooit, maar hij heeft een voet in bijna elk doelpunt van The Citizens. Eerder sprak zijn oefenmeester met veel lof over hem.

"Hij is ongelofelijk belangrijk voor ons. Hij is goed met de bal aan de voet, goed in lopen en hij kan goed in de ruimte duiken. Kevin is een complete speler, hij is ongetwijfeld een van onze leiders", aldus Pep Guardiola.

Hij staat enkel onder Messi - Pep Guardiola

De Spaanse trainer van Man City is enorm tevreden met de ontwikkelingen van KDB. En De Bruyne lijkt dit jaar nog belangrijker te gaan worden voor The Citizens, al waagde zijn trainer zich in het verleden al aan grootse uitspraken over de Belg.

"De Bruyne behoort tot de besten der wereld. Hij staat enkel onder Messi", haalde Guardiola vorig jaar nog aan.