AA Gent hoopt nog, ondanks twaalf punten achterstand: "Club Brugge kan ook slechte periode kennen ..."

Voorzitter Ivan De Witte gaf al aan dat de Buffalo's dit seizoen zeker geen kampioen zullen worden, maar Lovre Kalinic lijkt die mening niet helemaal te delen.

Met de kwaliteiten die we hebben maak ik me geen zorgen voor play-off 1

Hij heeft nog steeds hoop: "Natuurlijk is het verschil nu groot", klink het in Het Nieuwsblad. "Maar net zoals wij een moeilijke periode hadden, kan bijvoorbeeld Brugge dat ook nog krijgen."

"Play-off 1 missen? Met de kwaliteiten die we hebben, is play-off 2 geen optie. Dit is een grote club, kijk naar het stadion en ons nieuw oefencomplex ... Ik maak me geen zorgen."