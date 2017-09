Na waanzinnige populariteit bij de Club Brugge-fans ontpopt Mathew Ryan zich ook in Engeland tot cultheld (mét beelden!)

Eerder deze maand trok een groepje Club Brugge-fans naar Brighton om Ryan en José Izquierdo een hart onder de riem te steken. Ryan nam toen uitgebreid de tijd om met de Belgische supporters een praatje te slaan.

Ook na de 1-0-zege van zondagmiddag tegen die andere promovendus in de Premier League Newcastle United bleef Ryan ruim 10 minuten nakaarten met de Engelse fans. Een gebaar dat de aanhang absoluut kon appreciëren.

Empty Stadium, 10 minutes after the game, Maty Ryan finally leaves the pitch after interacting with the fans. Class act 👏🏻 #BHAFC pic.twitter.com/8OA0oXH0qB