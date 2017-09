Frutos uiteraard niet tevreden: "Dit was mijn kwartfinale, woensdag is mijn halve finale"

Veel mensen konden het niet bevatten dat Frutos ineens Sowah opduikte en de rechtsepoot ineens als linksback zette. Of Onyekuru op de bank zette. En Kums, die hij woensdag nog bewierrookte. "We hebben spelers gewisseld omdat we gehoopt hadden op een soort extra dynamiek ten opzichte van Westerlo", verklaarde Frutos. "Maar als speler van Anderlecht moet je klaar zijn. Kijk naar Gerkens en Beric, die zijn heel goed ingevallen."

"Een Kums kan meer dan wat hij tot nu toe laten zien heeft. Ik wilde met Hanni en Stanciu de verdediging van Waasland-Beveren het moeilijk proberen maken. Zij moesten voor ruimte zorgen. Het was een tactische keuze dat Kums niet speelde", vervolgde Frutos.

Finales

Nerveus maakt hij zich naar eigen zeggen niet, maar toch begint de tijd te dringen om het bestuur te overtuigen. "Voor mij was dit de kwartfinale en de drie punten waren het belangrijkste. De spelers waren erg aangedaan door het vertrek van René Weiler."

"Onbewust speelt dat nog mee. Je ziet dat ook: op training lukt alles wat we oefenen, maar ineens niet meer tijdens een match. We hebben nu iets meer tijd om te werken en dingen te veranderen. Woensdag is mijn halve finale."