De Roeck zag unieke reeks van 16 op 18 bij STVV Achter de Kazerne ten einde komen: "Jammer, want we waren er wel mee bezig"

"We begonnen goed en creëerde ook een kans, maar bij de eerste aanval van KV Mechelen moesten we al achtervolgen", keek coach Jonas De Roeck terug op de nederlaag van zijn team. "We kozen vervolgens te snel voor de lange bal, terwijl we op bepaalde momenten geduldiger moesten zijn. De scherpte ontbrak, dat is een leerproces."

Wij waren gevaarlijker tussen de strafschopgebieden, maar zij in de zestien

Wat Genk vorige week niet lukte, kon Malinwa wel. "Mechelen haalde slim het ritme uit de match. Wij waren gevaarlijker tussen de strafschopgebieden, maar zij in de zestien. Dat maakte het verschil."

En zo zag de Truiense oefenmeester zijn indrukwekkende zegereeks van 16 op 18 ten einde komen. "We waren er wel mee bezig, want die reeks gaf ons vertrouwen", besloot De Roeck. "Vandaag (gisteren, red.) lukte het niet, maar ik kan mijn jongens weinig verwijten. Ze bleven er tot het einde voor gaan, daar ben ik tevreden over."