Dierckx legt probleem niet enkel bij ref: "Te lief, te nonchalant, te mooi..."

Anderlecht had al uitgeteld moeten zijn vooraleer de 1-1 viel. "Misschien hebben ze de zege hier wel gestolen, maar we moeten vooral naar onszelf kijken", meende Dierckx. "Als je de kansen niet afmaakt, weet je dat je vroeg of laat het deksel op de neus gaat krijgen. We hadden genoeg kansen op de 2-0."

Dierckx miste ook voor Boeckx, maar onthoudt vooral het positieve. "Het is ongelooflijk hoe we hier spelen. Misschien nog iets te lief, te nonchalant wel. We willen het soms te mooi doen. Aan onze efficiëntie moeten we wel werken."