Zinho Gano voelt zich in zijn sas in de Luminus Arena en nekt Genk alweer

Gano bezorgde Oostende zijn tweede punt. Voor hem was het al de derde treffer dit seizoen in de Luminus Arena want ook met Waasland-Beveren vond hij er twee keer de weg naar de netten.

"Dat is natuurlijk leuk, maar ik ben vooral blij dat het een punt oplevert. Ik weet ook dat we met één punt niet veel opschieten, maar hier kunnen we wel op verder bouwen."

Bibberen voor Genk

Gano zag dat zijn team te angstig begon. "In de eerste helft speelden we te laag en was het balbezit voor Genk. In de tweede helft speelden we wat hoger en liep het beter. Het was bibberen voor Genk en wij konden scoren. Het is jammer dat we de 3 punten niet pakten. De efficiëntie kan nog beter bij ons."

En zo maakt Custovic geen al te slechte beurt bij zijn eerste match als T1. "Hij heeft zijn eigen accenten gelegd en daar moeten we nu verder aan werken. Hij krijgt de kans om zich te bewijzen."