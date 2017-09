Geniaal! United-supporters passen Lukaku-song aan, maar of het beter is? (mét beelden)

Lukaku maakte al acht doelpunten in evenveel wedstrijden voor Manchester United, maar het is vooral het supporterslied dat onderwerp is van het debat in Engeland.

Er werd al een poging gedaan om het 'penislied' van Lukaku te verbieden, maar daar hebben de Manchester United-Fans lak aan. Ze kwamen nu met een andere versie.

Romelu Lukaku, he's our Belgium scoring genius,

we can't sing about his penis,

we're politically correct,

he's offside when erect

Het origineel

Romelu Lukaku, he's our Belgian scoring genius,

with a 24 inch penis,

scoring all our goals,

bellend by his toes

