Perbet met competitiedebuut in mineur: "Ik heb aanvoer nodig, die was er niet"

“Antwerp speelde geen fantastisch voetbal, maar was fysiek wel op post. Ze waren er steeds in de duels en maakten het ons moeilijk door heel wat druk te zetten.” De 3-0 nederlaag woog zwaar. “Het zijn mijn eerste minuten, maar ik had het liever in andere omstandigheden gezien.”

“Ik kan niet tevreden zijn, iedereen zat onder niveau vanavond. Het was bij 2-0 nog niet gedaan, maar het derde doelpunt is bij 2-0 achter altijd het belangrijkste. Als wij die maken, zorgen we voor twijfel bij de tegenstander. Als zij dat doelpuntje lukken, is het over en out.” Het werd dat laatse.

Niet topfit: "geen probleem"

Perbet is zelf nog niet helemaal topfit, maar dat hoeft niet zo'n probleem te zijn. “Ik ben er stap voor stap naartoe aan het groeien, maar ik ben ook een speler die niet altijd honderd procent moet zijn om beslissend te kunnen zijn. Wat ik wel nodig heb is een goeie aanvoer en dat was er vandaag niet.”