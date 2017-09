Nieuwkomers steken loftrompet voor de Bosuil: "Wát een publiek, dit maakte ik nog nooit mee"

Ik snap niet hoe ze het doen, hoe ze zóveel lawaai kunnen maken - Ivo Rodrigues Deel deze quote:

Ook voor nieuwkomers als Ivo Rodrigues en Dylan Batubinsika is het een unieke ervaring. "Ik snap niet hoe ze het doen, hoe ze zoveel lawaai kunnen maken", aldus Rodrigues.

"In Portugal is het anders, amper vijf teams hebben er veel fans, maar híer zijn de supporters een pak gekker." Ook Batubinsika, die van PSG kwam, is danig onder de indruk.

"Het werd tijd dat we die supporters iets konden teruggeven. Hoe ze ons bijvoorbeeld tegen Genk steunden wanneer we van de mat gespeeld werden, was fenomenaal", aldus de centrale verdediger.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo'n supporters vind je maar op een paar plaatsen in Europa. Die spionkop aan die zijlijn, fantastisch."