Crisis in Genk, maar top drie blijft het doel: "Onze ambities zijn niet veranderd"

9 op 24, dat is de magere balans na 8 wedstrijden. Niemand had gedacht dat Genk in deze situatie zou verzeild geraken. Niets herinnert nog aan het sprankelende voetbal dat we vorig seizoen voorgeschoteld kregen in de Luminus Arena.

Toch laten Siebe Schrijvers en Bojan Nastic het hoofd niet hangen. De ambities naar beneden bijstellen? Daar kan (nog) geen sprake van zijn.

"Dit is een grote club en dan moet je grote ambities hebben", vertelt de Serviër in gesprek met Voetbalkrant. "Wij geloven nog in play-off 1. Elke match is moeilijk, maar als we 1 wedstrijd winnen, dan kunnen we definitief gelanceerd zijn."

Nastic geeft toe dat het allemaal een pak stroever verloopt dan het afgelopen seizoen. "Ik voel wel dat er minder vertrouwen aanwezig is. Vorig seizoen ging het allemaal toch wel wat makkelijker voor ons."

Ook Siebe Schrijvers beklemtoont dat play-off 1 nog steeds het doel is. "Onze ambities zijn niet veranderd. Het is nog veel te vroeg op het seizoen om nu al te zeggen dat play-off 1 niet meer mogelijk is."