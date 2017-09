Spitsbroers, het lijkt soms levensecht: "Een goed voetballertje? Dat had je van Mboyo en Vanden Borre ook kunnen zeggen"

Roel Thévenage moest namelijk worden vervangen bij Racing Genk na een zware blessure. Guido Spechtmans maakte een lijstje van vijf spelers, al wilde hij eerst Jelle Vossen laten binnenhalen.

Maar dat wilde de voorzitter van de Genkies niet: "Het ligt te gevoelig bij de supporters én bij mij ook. En we gaan geen zes miljoen euro betalen voor iemand die we voor vier miljoen hebben laten vertrekken.”

Transfer Deadline Day

Ezekiel, Santini, De Sutter, Doncevski en Cyriac kwamen uiteindelijk op de shortlist van de coach terecht, allen bleken ze uiteindelijk onhaalbaar. Op Transfer Deadline Day ging men uiteindelijk voor Andy Fonck van Feyenoord.

Ook al wilde de coach die niet: "Een goed voetballertje? Dat had je van Mboyo en Vanden Borre ook kunnen zeggen. Ik vind het kopje even belangrijk als de voeten." In de aflevering van vandaag krijgen we vermoedelijk de eerste fratsen van Fonck.