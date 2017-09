Matchwinnaar Spajic probeert... "We hadden de wil om te winnen" en "Hopelijk zorgt dit voor de klik"

Uros Spajic scoorde de winnende treffer en het leek alsof hij er de Champions League mee gewonnen had. De Serviër vierde uitgelaten, vooral omdat het een hele calvarietocht was om die zege binnen te halen.

"Als je zo de match begint, dat is gewoon verschrikkelijk", zei de verdediger. "Tijdens de rust hebben we gesproken. De coach was erg gefrustreerd. Maar daarna heeft hij ons proberen motiveren. We hadden de wil om te winnen en dat is toch positief. En we wonnen voor de eerste keer buitenshuis. Voor het vertrouwen is dat belangrijk."

Spajic was echter ook niet blind. "Ik hoop dat dit een klik teweeg brengt voor de volgende matchen. We speelden inderdaad niet goed. Daar moet nog heel wat aan veranderen."