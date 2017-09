Wat is KRC Genk na de 9 op 24 met coach Stuivenberg van plan? De voorzitter reageert

De Limburgers begonnen hun seizoen met een magere 9 op 24. Zaterdag lieten de Genkse fans hun ongenoegen blijken en keerden ze zich tegen de spelers. In Het Belang van Limburg sust voorzitter Peter Croonen de gemoederen.

"Ik begrijp hen. Onze supporters willen overtuiging, doelkansen, goals en natuurlijk een overwinning zien. Zeker in een thuismatch. Als dat dan niet lukt tegen - met alle respect - KV Oostende, dat laatste staat in de rangschikking, dan zorgt dat voor erg veel frustratie."

Gedeelde verantwoordelijkheid

Over de positie van coach Albert Stuivenberg spreekt Croonen klare taal. "Natuurlijk deelt ook hij in de verantwoordelijkheid voor deze moeilijke periode, dat doen we allemaal. Maar Albert Stuivenberg staat niet ter discussie. Wij geloven er rotsvast in dat hij ons uit dit dal zal leiden. Wij zijn een club die mensen kansen geeft, ook op moeilijke momenten."