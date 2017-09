Analisten kunnen er met hun verstand niet bij dat Reviewcommissie niet ingreep: "Dus Sa Pinto moet naar de tribune en hij mag gewoon spelen?"

Harbaoui ging door op Ibrahima Seck toen die in de lucht hing om te koppen. Op de beelden is duidelijk te zien dat de Tunesische spits geen oog heeft voor de bal, des te meer voor de man. In Extra Time begrepen ze het allemaal niet...

De Reviewcommissie komt traditioneel op maandag samen, maar nu kwam er niets van nieuws. "Zijn ze op vakantie of zo?", vroeg Filip Joos zich af. "Dus dit mag?"

Ook Marc Degryse kon er niet bij. "Dit is onwaarschijnlijk", vond de analist. Terwijl Peter Vandenbempt de vergelijking met Sa Pinto maakte. "Dus Sa Pinto zit in de tribune zondag omwille van enthousiast vieren en Harbaoui mag gewoon spelen? Daar kan ik niet bij."