Europa League-deelnemer Wenger is een slechte verliezer: "De Champions League is zijn aantrekkingskracht kwijt"

"Er zijn geen interessante matchen in de groepsfase", vertelt Arsène Wenger in The Telegraph. "Daarvan wil je maar één of twee matchen echt zien."

Arsenal voor de match tegen Köln, met de banners van de Europa League op de achtergrond.

"Het is zo'n routine geworden, die groepsronde van de Champions League. Kijk maar naar de tribunes. De aantrekkingskracht is weg", beweert de 67-jarige Fransman.

Arsenal moet dit seizoen genoegen nemen met de Europa League. Als hij deze uitspraken nu daarover deed, zouden we het ergens nog kunnen begrijpen... Maar dit is toch echt wel een raar standpunt.