Niet enkel in België vallen ze als vliegen: al drie trainers in Spanje kregen hun C4

Trainer zijn bij een club, het is in vele gevallen geen lang leven beschoren. In de Jupiler Pro League zagen we inmiddels al vier trainers vertrekken, maar ook in andere competities worden trainers vroegtijdig de laan uitgestuurd. De Spaanse Primera Division is daar geen uitzondering op. Maandagavond viel alweer het derde ontslag te noteren.

Slachtoffer van dienst was Manuel Marquez, de trainer van Las Palmas. Die gaf er maandagavond, een dag na de 0-2 nederlaag tegen Leganes, de brui aan. Las Palmas staat na zes speeldagen vijftiende in de stand met 6 punten. De 49-jarige trainer was er nog maar sinds het begin van het seizoen coach.

Na Luis Zubeldia (Alaves) en Fran Escriba (Villareal) is Marquez dus de derde in het rijtje van ontslagen of ontslagnemende coaches.