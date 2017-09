Courtois over vertrek vriend: "Ik hoop dat we hem na nieuwjaar niet meer tegenkomen in de Champions League"

Morgen treft Chelsea Atletico Madrid in de Champions League. Een weerzien tussen de Chelsea-Belgen en ex- teamgenoot Diego Costa wordt het niet. Hij kan pas vanaf januari in actie komen voor de Spanjaarden door een transferverbod dat de club werd opgelegd.

Doelman Thibaut Courtois is daar alvast niet rouwig om. "Hij is een goede vriend en het zal leuk zijn om terug te zien. Toch ben ik blij dat we tot nieuwjaar niet tegen hem moeten spelen. Het kan zijn dat, indien we doorstoten in de Champions League, we toch tegen hem moeten spelen. Toch hoop ik liever van niet!"

Ondanks zijn enfant terrible-imago, had Costa veel vrienden in Londen. "Hij was een aangename gast in de kleedkamer. Als vriend en speler zal ik Diego missen, maar Morata kwam en doet zijn job momenteel heel goed. Nu moeten we verder kijken", aldus onze nationale doelman.