Real Madrid is gewaarschuwd vanavond: "We zullen onze stijl niet veranderen"

Real Madrid heeft nog nooit gewonnen op het veld van Dortmund en ook nu zullen de troepen van coach Zinedine Zidane het knap lastig hebben. De geel-zwarten zijn heel sterk aan het seizoen begonnen en stralen onder ex-Ajax trainer Peter Bosz iets onoverwinnelijk uit. In zijn laatste drie competitieduels troffen de Borussen maar liefst veertien keer raak en incasseerden ze slechts één doelpunt.

Het succesrecept van Dortmund is dat de ploeg volledig uitgaat van eigen kracht. "We zijn ons bewust van de kwaliteiten van Real, maar gaan onze stijl niet veranderen of aanpassen aan de tegenstander. Als we het goed doen, is het zeker mogelijk om voor eigen publiek op een offensieve manier te spelen. Als we het slecht doen, wordt het heel moeilijk tegen de Koninklijke", vertelde Bosz aan de Duitse media.

Real-coach Zidane op zijn beurt toonde veel respect voor de tegenstander van vanavond. "Dortmund ademt voetbal. Het klopt dat we hier nog nooit gewonnen hebben, dus dat wordt een hele uitdaging. Toch gaan we hier voluit voor de winst. Ik verwacht een mooie pot voetbal te zien."