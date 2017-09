Eindelijk! Chelsea-coach Conte heeft fantastisch nieuws over Eden Hazard

"Hazard is topfit en klaar voor de match van morgen. Het is het goeie moment om hem te brengen", aldus een verheugde Conte. De voorbije weken moest Hazard het telkens stellen met een invalbeurt van een kwartiertje.

Hoger niveau

Meteen op hoogste niveau dus, maar dat komt volgens Conte net goed uit. "Hazard heeft vorig seizoen in elke match zijn talent geëtaleerd. De Champions League is heel belangrijk voor hem én de ploeg, want dan kun je op een nog hoger niveau acteren."

Op de laatste training was het alvast duidelijk dat Hazard er zin in heeft, zoals u in onderstaand filmpje kunt zien: