Filip Joos lyrisch over Antwerp: "Ze doen me denken aan Atlético Madrid"

Vooral de inbreng van William Owusu trok de aandacht. "Dat is een soort verrijzenisverhaal. Vorig seizoen mocht hij weg, hij was niet meer nodig, was misschien toch wat te weinig voor eerste klasse. Oulare valt uit en Jaadi staat dan eerst even in de spits, maar Owusu heeft nu 4 goals."

Owusu zette hoog druk op de Kortrijk-verdedigers en dat was het recept voor de overwinning. "Als je ziet welke inspanningen hij ook voordien al leverde, zag je waarom Kortrijk ten onder ging. Ze waren niet klaar voor dat type voetbal, voor die Sturm und Drang."

Wereldgoal

Antwerp speelde heel mooi voetbal. "De 2e goal was ook fantastisch, een wereldgoal. Het leeft er, ze spelen goed. Ze doen me denken aan Atletico Madrid, alle verhoudingen in acht genomen. Er zit sfeer en drang in. Je kunt niet zeggen dat ze top 6 zullen spelen, maar dat het een aanwinst is, echt waar. Het zit goed in elkaar."