Yannick Ferrera legt uit waarom hij zo fel gelooft in sensatie in wording Bandé (18): "Hij groeit ongelofelijk snel, én blijft toch bescheiden"

door Diederik Geypen

Hassane Bandé dankt zijn succesvolle seizoensbegin aan zijn leergierigheid

Hassane Bandé startte vorig weekend tegen Sint-Truiden voor het eerst in de Mechelse basis, én overtuigde met twee goals. De 18-jarige aanvaller uit Burkina Faso heeft alles in zich om uit te groeien tot een van de revelaties in de Jupiler Pro League.