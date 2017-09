Blijft Hein Vanhaezebrouck trainer van AA Gent? Urenlange vergadering met bestuur in de Ghelamco Arena

AA Gent pakte amper 6 op 24 in de competitie en staat dertiende. Daardoor komt de positie van Hein Vanhaezebrouck serieus op de tocht te staan én er zijn ook nog de geruchten dat hij naar Anderlecht zou gaan.

Aan de Ghelamco Arena stond een groepje journalisten klaar om een eerste reactie te sprokkelen, maar Vanhaezebrouck had daar begrijpelijk niet veel zin in. "Dit is geen speciale bespreking, we doen dit wekelijks," was het enige dat hij bij zijn aankomst kwijt wou volgens Het Nieuwsblad.

Iets na 23 uur was de vergadering afgelopen en toen kwam een onverwachte man mee naar buiten: Mogi Bayat, de manager van Vanhaezebrouck, was ook aanwezig bij het overleg.