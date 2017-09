Weer zorgen voor topaankoop Antwerp, mist ook Waasland-Beveren

Van Damme sukkelde al met ziekte, kleine blessures en nu is er een ontsteking aan de patellapees vastgesteld bij de zomeraankoop van The Great Old. Hij traint momenteel individueel en zal pas later in de week aansluiten bij de groepstrainingen.

De wedstrijd tegen Waasland-Beveren komt te vroeg voor hem. William Owusu, Geoffry Hairemans, Sambou Yatabaré en Larry Ofosuhene trainden eveneens individueel. Die eerste drie halen de wedstrijd wel.